Pedro e l’utopia del nuovo Bati: per adesso è un oggetto misterioso

“Forza Pedro facci un gol”, è l’incitamento che La Nazione fa all’attaccante brasiliano, per adesso un’incognita immanente dentro il variegato spogliatoio viola. Per adesso l’ex Fluminense è un’ipotesi di centravanti senza paragoni certi, in un arco di possibilità che varia da Edmundo a Leandro: fuoriclasse o carneade? Per adesso Pedro non può che appartenere alla categoria «oggetti misteriosi», nome che in passato ha accompagnato giocatori come Speggiorin, Aguirre, Portillo, Dertycia, Rebonato. Eppure l’utopia di un nuovo Batistuta che si cela sotto un ragazzo da sgrezzare lo collocherebbe di diritto in campo. In fondo, basta poco a riscaldare i cuori romantici dei tifosi: un tunnel, una finta riuscita, un gol di rapina e poi magari un inchino di ringraziamento come concedeva alla tribuna della Fluminense dopo ogni suo gol realizzato.