Pedro è carico e determinato, obiettivo stupire Montella e bruciare le tappe: ecco P9

L’avventura di Pedro – pardon P9 come lo chiamavano in Brasile – alla Fiorentina è appena cominciata. La lunga attesa è finalmente terminata: dalla lunga trattativa, ai giorni in Brasile per perfezionare i documenti, fino all’arrivo all’aeroporto. Ieri una giornata di riposo, contraddistinta dalla prima visita al Franchi, poi via con la voglia matta di cominciare la sua avventura. Come scrive il Corriere Dello Sport oggi il primo allenamento con i nuovi compagni, con la voglia di stupire, bruciare le tappe e provare a candidarsi per una maglia da titolare contro CR7. L’infortunio è ormai alle spalle e c’è tanta voglia di dimostrare che l’investimento di 13-14 milioni sia stato fruttuoso.