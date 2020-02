Pedro e Boateng si ricordano come si fa: i due attaccanti regolarmente in gol all’estero

Su Boateng ci sono molti meno rimpianti: il pubblico di fede gigliata lo ha visto e rivisto in campo, ed era chiaro che Firenze non fosse la piazza giusta. Pedro invece, scrive il Corriere Fiorentino, è stato ingiudicabile: appena 59 minuti di gioco per il brasiliano prima del ritorno in prestito in Brasile, dove sono sicuri delle sue qualità. sta di fatto che entrambi, al Besiktas e al Flamengo, si sono ricordati come si fa gol. Due per il Boa, tre per Pedro, che sta regalando meraviglie al fianco di Gabigol, un’altra meteora passata dalla Serie A. Poco male, la Fiorentina ha un diritto di recumpra sul riscatto del Flamengo e l’investimento sarà minimo in caso di ritorno a Firenze, ma qual è stato il problema? Ai posteri l’ardua sentenza