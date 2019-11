Pedro e Boateng, si attendono risposte. Ma potrebbe essere Vlahovic a partire

Le gare di dicembre che porteranno alla sosta e alla sessione invernale di calciomercato serviranno per capire se Pedro e Boateng sapranno essere utili alla causa. La Nazione fa il punto sul reparto avanzato della Fiorentina: il brasiliano è l’uomo più atteso, e se dimostrerà almeno la metà delle credenziali che si porta dietro, sarebbe Vlahovic a poter partire a gennaio. Ma solo in prestito secco, perché la Fiorentina non ha nessuna intenzione di rinunciare a quello che nelle intenzioni è il futuro viola. E il Sassuolo potrebbe essere interessato…