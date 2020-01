Pedro ai saluti: tornerà in Brasile. Ma non sarà l’unica cessione a gennaio

Per un Cutrone che arriva, c’è un Pedro che saluta. L’attaccante brasiliano, scrive Repubblica, dovrebbe tornare in patria dove Gremio e Flamengo se lo contendono per una cifra vicina agli 11 milioni di euro. Non è l’unica cessione che riguarderà i viola in questa sessione invernale di calciomercato. Ha già salutato Dabo, che giocherà nella Spal. Vicino all’addio anche Cristoforo, che dovrebbe tornare in Spagna all’Eibar. Infine Ranieri: lo vogliono Benevento e Pordenone in prestito almeno fino a giugno. E Thereau? Le offerte non mancano, ma il francese non è intenzionato a prenderle in considerazione. Il suo contratto è in scadenza e a febbraio, al termine del calciomercato, può già eventualmente accordarsi con altri club in vista della prossima estate.