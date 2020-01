Pedro ai saluti, sospeso tra Gremio e Flamengo. Si muove il procuratore

La partenza di Pedro è ormai certa. La mancata convocazione contro la Spal ed il programma di allenamento differenziato, svolto nei giorni scorsi, sono indizi decisivi. Come riportato dal Corriere dello Sport Stadio, il futuro del centravanti è sospeso tra due noti club brasiliani. Il Gremio sembra aver trovato, in linea di massima, un accordo economico con la Fiorentina. Tuttavia il giocatore preferirebbe accasarsi al Flamengo, ed al momento non sembra voler accettare altre soluzioni. La squadra viola non accetta minusvalenze e sicuramente vorrà rifarsi degli 11 milioni di euro spesi in estate. Marcio Giugni, procuratore di Pedro, è atteso in città nei prossimi giorni per dare una svolta decisiva all’affare.