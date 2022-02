Pecini racconta: “Italiano chiedeva la rivoluzione, poi lasciò all’improvviso”

Il responsabile dell’area tecnica dello Spezia, a pochi giorni dalla gara contro i viola, racconta qualche retroscena sull'estate passata

Intervistato questa mattina da Il Secolo XIX, il responsabile dell’area tecnica aquilotto Riccardo Pecini racconta qualche retroscena sulla burrascosa estate passata. Dopo la salvezza l’incontro con Italiano e il suo addio direzione Firenze, i cambi sul mercato e il percorso mutato da subito. Un vero e proprio salto nel passato in vista di Spezia-Fiorentina. Il tecnico artefice della salvezza, dopo il primo accordo, fu protagonista di un summit lunghissimo di mercato in cui illustrò la situazione e i calciatori in cui credeva o meno. Intendeva fare una piccola rivoluzione: "Si parlò di Amian e Reca, con tanto di ok - si legge su SPEZIA1906.COM poi un centrocampista del Lens scovato da Melissano, quindi di due nomi che fece lui. Si trattava di Ounas e Messias. Tre giorni dopo, però, al telefono, sembrava più freddo. Poi fu Caliandro a spiegarmi della richiesta arrivata dalla Fiorentina e della relativa volontà di lasciare".