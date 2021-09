Pecci: “Dopo le grandi? Davanti il Sassuolo, i viola devono rimontare”

Eraldo Pecci legge le possibili gerarchie della Serie A, con la Fiorentina che parte dietro al Sassuolo dopo le grandi

Intervistato dal Corriere Dello Sport, l'ex viola e non solo Eraldo Pecci ha parlato delle gerarchie del campionato. Una menzione arriva anche per la Fiorentina, che dovrà provare in questa stagione a tornare a ridosso dell'Europa:

"Il Sassuolo in questo momento parte in vantaggio subito dietro le grandi, come organico e portandosi in dote il campionato passato. Fiorentina e Bologna questa dote dovranno invece conquistarsela".