Pecci svela: “Lazio? Chinaglia mi voleva, offrì molti soldi ma rimasi alla Fiorentina”

In un’intervista esclusiva rilasciata al Corriere dello Sport, Eraldo Pecci, ha raccontato di quando durante il periodo viola, Chinaglia, allora presidente della Lazio, offrì al giocatore un mucchio di soldi per strapparlo dalla società viola, ma Eraldo scelse di rimanere dov’era.”La parola data è sacra” ha detto l’ex viola che ha aggiunto una curiosità su un altro possibile passaggio, questa volta all’età di quindici anni, alla Juventus “Ho fatto un provino e sono piaciuto molto, per fortuna i miei procuratori hanno sparato una cifra altissima e non ne abbiamo fatto niente. Meglio così ma ho rischiato grosso.”