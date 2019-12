Pecci: “Cambiare Montella? Se ci va un altro non è che Vlahovic fa 27 gol”

Eraldo Pecci, doppio ex di Torino-Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: «È sicuramente una partita con una certa importanza, ma sarebbe sbagliato emettere già delle sentenze: ci sarà poi tutto il tempo per recuperare. Difficoltà della Fiorentina? L’errore è stato fatto in fase di costruzione: in estate la società ha preso Ribery che ha portato entusiasmo e si è ritrovata un Castrovilli che è destinato a diventare un grande giocatore. Però non avere un bomber in rosa, potenzialmente da 18-20 gol, è stato un errore grave. Cambiare Montella? Se ci va un altro non è che Vlahovic fa 27 gol. Parlare del tecnico non cambia la sostanza del problema: in questo contesto non può essere colpa di Montella. Anche perché la Fiorentina ha giocato molto bene ad inizio stagione, ma se non fai gol la classifica piange».