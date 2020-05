Cinque anni e cinquanta gol dopo, l’avventura di Giampaolo Pazzini al Verona potrebbe presto terminare. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de L’Arena, non ci sarebbe ancora stato alcun contatto fra la società e il giocatore per un potenziale rinnovo, nonostante i numeri dell’attaccante ex viola non abbiano mai smesso di essere importanti in qualsiasi categoria.