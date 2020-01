Pazzesco, in ottomila per l’allenamento: un “patrimonio da rispettare”

Altrove sarebbe una notizia e un po’ lo è anche a Firenze, perché ieri quasi ottomila persone si sono ritrovate allo stadio per vedere un allenamento, con la Fiorentina quindicesima in classifica e non prima, avendo fra l’altro messo insieme due punti nelle ultime sette partite. Un patrimonio da rispettare, scrive La Nazione, e una partecipazione pazzesca che ha stupito anche Iachini e i giocatori. La nuova società invece, è entrata a piene mani nella realtà fiorentina cercando di capovolgere il clima di distacco e rancore che aveva intristito tutti: blitz sotto la curva, videochiamate dagli States. I viola nella corsa alla salvezza potranno contare sul clamoroso affetto dei tifosi: un fattore in più.