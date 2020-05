Passi avanti per il Franchi, ma a Rocco non basta. Firenze lavora per nuove leggi

Se dipendesse da Commisso, scrive oggi il Corriere Fiorentino, dell’impianto attuale rimarrebbe soltanto la Torre di Maratona. Ma al momento la Soprintendenza vieta di toccare le curve e le scale elicoidali, paletti che al numero uno viola non piacciono. Joe Barone sta lavorando per ottenere nuove leggi che allentino le restrizioni, ma i risultati non sono ancora soddisfacenti, non basta poter abbattere anche le curve grazie ad un nuovo decreto legge. Il sindaco Nardella ha offerto piena collaborazione, perciò c’è uno spiraglio, ma non tramontano le alternative nell’area metropolitana, Campi Bisenzio in primis.