Passerella trionfale a Genova, sboccia la Viola dei giovani Leoni

Tutto è iniziato con la discesa palla al piede di Milenkovic che ha aperto in due la difesa doriana, pallone scaricato a Vlahovic e gol dell’1 a 0 su autogol di Thorsby. Un pomeriggio di gloria per la squadra viola dei giovani leoni. Vlahovic e Chiesa sugli scudi ma non solo, anche centrocampo e difesa hanno retto al meglio per quasi tutti i 90 minuti. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, una Fiorentina esuberante, elettrica e vigorosa ha affondato una Sampdoria spenta. Il tutto sotto lo sguardo attento di un soddisfatto Rocco Commisso. Questo scontro diretto per la salvezza cambia totalmente le percezioni sui rispettivi campionati delle due compagini. Forse alla vigilia Beppe Iachini non avrebbe disdegnato un pareggio, l’imperativo era non perdere per sprofondare nel baratro. Tuttavia nel giro di 40 minuti la partita si è indirizzata, senza lasciare scampo ai blucerchiati. L’espulsione di Badelj ha dato il via a 5 minuti di follia sul finire del primo tempo, ma l’allarme è rientrato nella seconda metà di gara. Commisso può tornare a casa sereno, dopo aver assistito ad una passerella trionfale dei top player gigliati.