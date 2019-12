Pasqual: “Vi racconto Beppe Iachini, l’uomo giusto per rilanciare Firenze”

Manuel Pasqual, grande ex della Fiorentina, in una lunga intervista al Corriere dello Sport-Stadio ha raccontato Beppe Iachini. I due, ai tempi dell’Empoli, sono stati rispettivamente capitano e tecnico degli azzurri.

Secondo Pasqual, Iachini può essere l’uomo giusto per il presente gigliato. Rivela inoltre come il tecnico marchigiano prediliga le squadre che non si sbottonano mai, dando priorità all’equilibrio tattico per non regalare gol facili. Il mister è raccontato come un grande comunicatore, focoso e carismatico. Un leader che non riserva trattamenti di favore, tutti sono uguali e devono attenersi al proprio compito. Un uomo che pensa sempre al bene della squadra, che a Firenze può portare grinta ed un’inversione di rotta, aggiunge infine: “Gli piace il gioco verticale, più che di palleggio, quindi molto dispendioso per i giocatori. Devono comprargli giocatori funzionali per il suo gioco, gente che va in profondità. E poi vorrà rinforzare la difesa, renderla più solida. Servono giocatori che si rimettono in discussione“.