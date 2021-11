Pasqual: “Ecco cosa direi a Vlahovic. Sei mesi in più non incidono sul valore”

Le parole dell'ex capitano su una sfida che coinvolge le due squadre della sua carriera

Il doppio ex della sfida di sabato tra Empoli e Fiorentina, Manuel Pasqual, ha parlato in un'intervista al Corriere Fiorentino, affrontando per prime le tematiche viola: "Purtroppo c’è una mentalità secondo la quale, quando una squadra non ottiene risultati, va cambiata in blocco. Ma spesso basta mettere gli uomini giusti al posto giusto, o semplicemente nel loro ruolo". Quindi la certificazione del buon lavoro di Italiano e gli elogi a Vlahovic per la professionalità e a Terracciano, compagno ai tempi dell'Empoli: "Sapevo che poteva sfruttare il suo valore". Pasqual sostiene che sei mesi non incidano moltissimo sul calo del valore di Vlahovic, che in caso di cessione avrebbe bisogno di un sostituto all'altezza. "A lui darei una gran pacca sulla spalla e gli direi di continuare ad allenarsi e andare forte come sta facendo, lasciando stare vicende contrattuali ed extra campo". L'Empoli, sostiene Pasqual, gioca in verticale e ha molti giovani interessanti, i tifosi azzurri come quelli viola vorranno vincere per prendere in giro gli avversari.