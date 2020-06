Partitelle, viaggi, caldo: le fatiche di Iachini

La Nazione si concentra sui prossimi impegni della Fiorentina che giocherà quattro partite in notturna, alle 21.45, e cinque sfide alle 19.30. Il quotidiano focalizza quattro punti.

Gli allenamenti

Con l’avvicinarsi della ripresa di campionato, le sedute di allenamento – specie quelle a livello tattico, con eventuale partitella – dovranno avvicinarsi il più possibile all’orario serale. Niente sudate e dispendio di energie, dunque, nel pomeriggio (stiamo andando incontro ai mesi torridi), mentre al mattino sarà privilegiato il lavoro atletico, aerobico e di tenuta fisica.

I viaggi

I dopo partita dei match che si giocheranno alle 21.45. La Fiorentina per ben tre volte (nelle prossime nove gare) scenderà in campo a quest’ora in trasferta (Lazio, Lecce e Inter). Una complicazione in più per programmare un riposo notturno che pemetta una fase di recupero essenziale. Domandone: che fare dopo questi match? Rimanere un’altra notte in albergo e ripartire per Firenze il giorno dopo, oppure seguire l’esempio di Sarri che anche a costo di rientrare a casa all’alba, farà rimettere in marcia la Juve ovunque si sia giocato? Per la Fiorentina, questo potrebbe accadere dopo la trasferta di Roma e quella di San Siro, ma le 21.45 a Lecce costringeranno il gruppo viola a sostare due notti in Puglia.

L’alimentazione

Iachini farà seguire ai suoi calciatori una dieta basata su pasti leggeri. Pasti ’estivi’, ma allo stesso tempo assolutamente energetici.

Controlli sanitari

Questi saranno la vera chiave di tutta l’ultima parte della stagione.