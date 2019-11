Parma, partenze super: quanti gol nei primi tempi

Il Parma – scrive La Nazione – arriva a Firenze con l’obiettivo di conseguire la 15° vittoria contro la Fiorentina ed equilibrare il bilancio generale negli scontri diretti contro i viola in campionato, visto che i successi dei gigliati sono 15, come del resto lo sono i pareggi. Per quello che concerne il consuntivo in terra toscana, la Fiorentina può vantare, comunque, 15 successi in 32 gare ufficiali, contro le 8 sconfitte, l’ultima delle quali scaturita in occasione dell’ultima trasferta dei ducali a Firenze. La squadra di D’Aversa arriva a Firenze con un ruolino di marcia non esaltante: 4 punti nelle ultime 4 gare (in cui ha ottenuto un solo successo) ed un solo punto conquistato nelle ultime 3 gare giocate in trasferta, in cui i ducali hanno ottenuto l’ultima vittoria ad Udine lo scorso primo settembre. Quel successo è anche l’unico ottenuto dai crociati in rimonta durante questo torneo. Nelle altre 5 occasioni in cui il Parma è andato in svantaggio, infatti, i ducali hanno guadagnato un solo punto. Attenzione ai primi tempi del Parma: i gialloblù, in pieno contrasto con le statistiche tradizionali, hanno segnato oltre la metà dei gol totali nei primi 45 minuti.