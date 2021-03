Parma, Krause: “Comitati anti-restyling? Paura dello sconosciuto”

Kyle Krause, presidente del Parma, ha parlato alla Gazzetta di Parma: tra i temi affrontati, nuovo stadio, lotta salvezza, allenatore e possibile pentimento vista la situazione di classifica:

Spero di poter presentare presto il progetto per il nuovo Tardini. Lo stadio dovrà diventare la combinazione di due elementi: la tradizione di un impianto che esiste da 100 anni e la novità di una struttura che possa portare il tifoso ma anche il calciatore a migliorare la propria esperienza. L’ambizione è quella di rendere fruibile questa struttura tutti i giorni dell’anno. Comitati contro il restyling? Penso che alla base ci sia la preoccupazione perché parliamo di qualcosa che è ancora sconosciuto. E’ comprensibile che la gente voglia capire come sarà il nuovo stadio e vogliamo che tutti siano contenti, vogliamo rispondere alle esigenze e alle preoccupazioni di tutti.

Sarebbe irresponsabile da parte mia dare consigli all’allenatore. Ho massima fiducia in lui e nella squadra e non manco mai di ricordarglielo, l’ho ribadito anche due giorni fa, l’ultima volta che ci siamo sentiti.

Speravo di trovarmi in una situazione migliore quando ho acquistato il club. Mi sono chiesto più volte: sono felice della decisione? La mia risposta è sì, senza alcun dubbio. Questa è un’opportunità fantastica. Sono innamorato di Parma e amo il Parma Calcio. L’entusiasmo che ho oggi è superiore a quello che avevo quando ho deciso di acquistare il club.