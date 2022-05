Paradosso Fiorentina-Juve: biglietti già in vendita, ma non si sa per quando

Il big match conclusivo non ha ancora coordinate temporali

La vendita libera dei biglietti per la gara tra Fiorentina e Juventus, ultima giornata del campionato 2020-21, è aperta da un paio di giorni. Tutto nella norma, se non che, per ragioni di calendario e di una lotta per l'Europa serratissima, ancora non se ne conosce né il giorno, né l’orario. Si saprà tutto dopo le partite di lunedì, scrive il Corriere Fiorentino, anche se le due ipotesi più probabili sono l’anticipo al sabato o il posticipo a domenica sera.