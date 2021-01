Papu Gomez, situazione sempre più intricata. In agguato c’è anche la Fiorentina

Su La Gazzetta dello Sport si parla del Papu Gomez. L’argentino ha rotto con chi conta, è ai margini e non vede l’ora di cambiare aria. Ma l’Atalanta non vuole fare regali a nessuno e così tiene alta l’asticella: chiesti almeno 10 milioni di euro. Dietro le quinte sono in agguato l’Inter, la Juventus e la Fiorentina. A poco più di tre settimane dalla fine del mercato è difficile fare previsioni sull’esito del braccio di ferro. Resta però la sensazione che nell’ultima settimana molti veti dovranno cadere.

LEGGI ANCHE – Dragowski si racconta: “Stavo per lasciare la Fiorentina, la svolta è arrivata quando…”