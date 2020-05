Panchina, su Iachini l’ombra delle ambizioni di Commisso

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, avrà diverse questioni da sciogliere in estate, a partire dal futuro di Federico Chiesa, fino ad arrivare al futuro della panchina viola. Secondo quanto riporta La Repubblica, il tycoon americano stima e apprezza Beppe Iachini sia umanamente che tecnicamente, ma la questione Montella, prima confermato e poi sostituito in corsa è ancora ben presente nella sua testa, e non vuole ritrovarsi in una situazione simile. La palla passa a Iachini, che ha dalla sua 12 partite per trasmettere la fiducia e meritasi la riconferma. I sostituti non mancherebbero, con la dirigenza viola che ha molte idee, a partire da un profilo internazionale come Unai Emery, per arrivare ad allenatori di livello e già esperti del campionato italiano come Spalletti, De Zerbi o Juric.