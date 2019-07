Pallotta in Italia, la Roma accelera sul mercato: Veretout e la Fiorentina in attesa

Blitz in italia per il presidente della Roma James Pallotta. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il numero uno giallorosso è stato tra i protagonisti del summit di mercato assieme a Petrachi, Fienga e Fonseca. Si è parlato anche di Jordan Veretout, centrocampista che i giallorossi trattano con la Fiorentina. Ai viola piace Defrel e si sta lavorando per inserire anche lui nell’affare. Probabile che dopo questo blitz di Pallotta le operazioni verranno accelerate nei prossimi giorni. LE PAROLE DI MONTELLA SUL FRANCESE