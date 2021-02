Padroni del proprio destino. Prandelli al crocevia della stagione

Sulle pagine de La Nazione viene analizzato il presente ed il prossimo futuro della Fiorentina. Gli impegni imminenti infatti rappresenteranno nel bene, o nel male, uno snodo cruciale di questo campionato per i gigliati. La squadra di Prandelli è padrona del proprio destino, un vantaggio rispetto alle dirette concorrenti per la lotta salvezza. Non deve fare i conti con incastri o sperare nelle disgrazie altrui, deve solo evitare di sbagliare le partite chiave per allungare il più possibile verso la zona franca dei 40 punti. In merito sarà determinante il trittico di febbraio, in ordine Sampdoria, Spezia ed Udinese. Il destino passerà inevitabilmente dal risultato di questi match da non sottovalutare. Una sequenza di sfide che metterà di fronte a Fiorentina alla sua realtà, scontri diretti per avere risposte chiare.

