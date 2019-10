P. Rossi sulla nazionale: “Ora spazio ai giovani come Castrovilli”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il campione del mondo 1982 Paolo Rossi ha parlato anche di Gaetano Castrovilli:

Mancini sta facendo un lavoro ottimo, è riuscito nel lanciare tanti giovani e la squadra ha un’identità: possiamo sperare in un grande Europeo. L’unica pecca è la velocità della manovra, ma ora va dato spazio a giovani come Di Lorenzo, Tonali e Castrovilli per riuscire ad avere alternative valide pur senza esagerare per mantenere uno zoccolo duro.