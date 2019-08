Intrigato dalla rivoluzione viola, l’ex difensore della Fiorentina Pasquale Bruno ha raccontato le sue sensazioni in un’intervista a La Nazione. Un cambiamento inevitabile, vista la situazione definita “invivibile” tra la città e la vecchia proprietà. “Firenze è calda e fantastica, non poteva più andare avanti in quel modo”. E l’accoppiata Pradè-Montella può essere la chiave giusta per rinascere perché c’è “feeling totale e idee chiare. La ricostruzione viola nasce su un duo molto competente”. Gli spunti iniziali sono buoni, a partire dal ritorno di Badelj: “Sarebbe stato inutile se Pradè si fosse sforzato in altre direzioni se Montella voleva lui”, mentre su Boateng e Pulgar non concorda pienamente. “Il vero colpo sarà Lirola”? .

Sul caso Chiesa “Le valutazioni choc, assolutamente gonfiate, e il mercato, gli fanno male. Perché Chiesa è un buon giocatore che può diventare un gran giocatore. Non è un fenomeno, almeno ancora, altrimenti non sarebbe più a giocare in Italia”, dove si fa presto a esaltare qualcuno, farlo passare per fenomeno per poi mollarlo. Gli esempi più lampanti che fa l’ex viola sono Zaniolo e Dybala.