Otto giocatori in cerca di spazio. Montella e una sosta per varare il tridente

“Otto giocatori in cerca di ruolo e spazio”. Così La Repubblica di oggi inquadra le prossime due settimane senza campionato, citando una serie di giocatori che cercherà di convincere Montella. Partendo dalla difesa si parla di Venuti, passando per Benassi e Zurkowski, fino a Sottil e Ghezzal. E poi il centravanti: Boateng è tagliato dal modulo, così come Vlahovic e Pedro che sperano nel tridente offensivo per trovare un posto. Montella non ha nascosto la sua volontà di giocare con una punta e lavorerà soprattutto su questo durante la sosta. L’ATTACCO: “GHEZZAL E ZURKOWSKI CAMMINAVANO, INACCETTABILE”