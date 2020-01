Orsolini rovina la festa viola. Ma ora la Fiorentina segue il suo allenatore

A Bologna abbiamo ritrovato una Fiorentina ben organizzata, attenta in difesa, che non si è mai aperta e non si è fatta infilare dalle ripartenze. Una Fiorentina prudente. Chiesa ha corso tanto, Castrovilli ha provato qualche inserimento, Benassi ha cercato di dare profondità. Ma tutto sommato ai viola è mancata proprio la capacità di uscire in fase di possesso. Bene la fase difensiva, anche se c’è da migliorare, un po’ meno quella offensiva.

C’è insomma da migliorare l’organizzazione di gioco, ma è normale che sia così. In una settimana di lavoro Iachini non poteva pensare di cambiare tutto. Però una cosa è evidente nel passaggio tra Montella e lui. Anzi due. La prima: ora la Fiorentina segue il suo allenatore. Si capisce che c’è più empatia. La seconda: la Fiorentina non ha più cali di tensione. O, almeno, non ne ha avuti a Bologna.