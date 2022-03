Orsolini, da esubero a valore aggiunto. Domani nello stadio dove poteva arrivare

L'ex Atalanta sarà tra i giocatori da tenere maggiormente d'occhio

Domani contro i viola per Riccardo Orsolini dovrebbe arrivare la nona partenza da titolare consecutiva, se si esclude la gara di Napoli del 17 gennaio saltata per un problema alla spalla. Non ne metteva assieme una fila così lunga dalla stagione 2019-20, scrive La Gazzetta dello Sport. Proprio lui, che in estate poteva finire dal Bologna alla Fiorentina e in inverno al Siviglia. 4 gol tra dicembre e gennaio da seconda punta al fianco di Arnautovic, ruolo in cui sarà riproposto anche domani al Franchi.