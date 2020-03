Orrico: “Sì ai playoff: le cose fatte a tavolino non vanno mai bene, il titolo va vinto sul campo”

Sulle colonne de La Nazione leggiamo l’intervista a Corrado Orrico, ex allenatore di Brescia e Udinese. Secondo Orrico fermare il campionato, per quanto fosse avvincente, è stata la scelta giusta, e l’Italia si è attivata in anticipo relativamente agli altri paesi europei. Sulla ripresa del campionato: “Io sono dell’idea che la scelta più sportiva sia quella dei playoff: che si giochino in campo il titolo, le cose fatte a tavolino non vanno mai bene“. Solo il tempo, afferma Orrico, potrà portare i risultati sperati. Tra letture e allenamenti insufficienti per gli atleti di oggi, fa capolino il senso di impotenza nei confronti di una minaccia indefinita: “Io ho inventato la gabbia, che aveva fini geometrici; il virus è informe, il suo comportamento non lo sappiamo, siamo in mano alla scienza. Dobbiamo soltanto aspettare” Una squadra che ammira? L’Atalanta, evoluzione del calcio italiano.