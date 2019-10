Orlando: “Alla Fiorentina mancano 5-6 punti. Chiesa si diverte da matti con Ribery”

Su La Nazione troviamo un’intervista all’ex viola Massimo Orlando: «La Fiorentina occupa una classifica ingiusta. Ai viola mancano cinque punti, forse sei. Ha sbagliato solo la partita con il Genoa. Chiesa? Lo vedo felice. Si diverte da matti a lavorare con Ribery e questo gli sta facendo benissimo. IL francese non è più un ragazzino ma ha un fisico unico e poi ha una voglia matta di giocare, di vincere, di divertirsi. Castrovilli? Sapevo che era forte, che è bravo, ma che non credevo arrivasse al top così in fretta».