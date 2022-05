Orgoglio viola, anima rock: Italiano, comunque finisca, va aiutato col mercato

La Fiorentina supera la Roma e rinfocola la lotta per i posti in Europa

La Nazione di oggi si concentra sull'effetto discoteca prodotto dagli altoparlanti che hanno fatto rimbombare i cori della Fiesole anche dalla parte opposta dello stadio, mandando in confusione la Roma. Ma non è solo per questo che la Fiorentina ha gestito la partita con l’anima rock di una squadra che vuole scrivere il proprio destino. La stagione viola, comunque vada a finire, è stata condotta con orgoglio, sempre presenti nella geografia del calcio italiano. Questo percorso di crescita che ha resistito a varie intemperie andrà rivitalizzato in sede di mercato, accontentando Italiano che ha maturato un numero importante di crediti, rilanciando giocatori che hanno dimostrato di valere molto di più rispetto alle loro fotocopie.