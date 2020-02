Ordine: “Calcio italiano in crisi di nervi. Immaginate l’arbitro di Fiorentina-Atalanta…”

Vi proponiamo un estratto dell’editoriale di Franco Ordine su Il Giornale: “Siamo solo a febbraio e il calcio italiano è già precipitato sull’orlo della solita crisi di nervi. Con accuse reciproche che sanno di far west tra esponenti della decima industria di spicco del Belpaese. Commisso ha lisciato il pelo al popolo viola attaccando il sistema calcio e gli arbitri. Nedved, dimenticando i propri precedenti in materia, s’è lanciato in una lezione di bon ton. Nicchi ha addirittura chiamato in causa l’intera classe arbitrale facendo sapere ‘che è disgustata’. Immaginate le pressioni sul fischietto chiamato a disinnescare Fiorentina-Atalanta del prossimo turno?“.