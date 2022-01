Ora la priorità è sfoltire la rosa: in tre con la valigia pronta

Gli esuberi che possono salutare Firenze

Sarà difficile trovare una sistemazione per Aleksandr Kokorin: si proverà a sondare il mercato russo, altrimenti la ricerca si amplia a campionati di secondo piano, l'ultima opzione potrebbe essere una proposta di rescissione. In uscita anche Sofyan Amrabat e Marco Benassi (c'è l'Empoli), entrambi in prestito. Può salutare anche il giovane Vittorio Alberto Agostinelli, richiesto dal Perugia in Serie B. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.