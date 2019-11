Ora Chiesa non diventi un alibi: alla dirigenza il compito di rianimare la squadra

Problema fisico o mentale? Una delle due opzioni, sicuramente, ha condizionato Federico Chiesa nella giornata di ieri. La Nazione prova ad approfondire il caso che si è aperto al Bentegodi, ma provando a stigmatizzare il comportamento del giocatore: “Avrà i suoi difetti, un carattere ombroso e poco socievole, in Nazionale aveva ritrovato il sorriso che ha puntualmente perso una volta tornato in zona Campo di Marte. Solo coincidenza, o il malessere va ricondotto a qualcosa di più ampio, che comprende anche il prossimo incontro con tema il rinnovo?Nella speranza di non assistere un’altra volta alla sceneggiata del pullman viola con dentro un Chiesa in crisi, vorremmo sapere dai dirigenti cosa intendono fare per rianimare una squadra così malridotta”.