Ora Chiesa è un caso: lento, assente e sempre più lontano dalla Fiorentina. Il mercato…

Federico Chiesa al momento è una specie di corpo estraneo alla Fiorentina. Due soluzioni per risolvere la questione: rinnovo o cessione. Ogni giorno di silenzio che passa, da giocatore e entourage, è un passo verso il ‘no’ al prolungamento. La sensazione è che Chiesa voglia cambiare aria per restare in Italia, dove c’è solo la Juventus, non disposta però ad avvicinare le richieste (60/70 milioni) di Commisso. L’Inter sembra defilata, all’estero c’è il Manchester United. Lo scrive il Corriere Fiorentino. E I BIANCONERI POSSONO OFFRIRE UN PEZZO DA NOVANTA