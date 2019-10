Opinioni celebri a confronto: Stadio dentro o fuori Firenze?

Nell’edizione fiorentina del quotidiano Repubblica, sono state messe a confronto le idee di due note figure del panorama fiorentino sulla questione stadio. Antonio Natali, storico dell’Arte e direttore delle Gallerie degli Uffizi (dal 2006 al 2015) e Leonardo Ferragamo, componente della famiglia ed AD della Lungarno Alberghi.

“Firenze dovrebbe convincersi che il modo migliore per onorare il proprio passato è sì di preservarlo, ma anche di costruire un presente che ne sia all’altezza“, apre il primo. Per Natali la costruzione di un nuovo impianto è prioritaria, indipendentemente dal luogo di costruzione. Sullo stadio di Pier Luigi Nervi il parere è netto, non deve essere toccato, è un’opera d’arte.

Ferragamo invece sarebbe più propenso per la realizzazione della struttura nei confini del Comune. Animato da una passione per la squadra viola ritrovata, dopo anni di allontanamento emotivo, riconosce tuttavia a Commisso l’importanza del tempo, definito un fattore di successo da molti sottovalutato. Favorevole inoltre alla ristrutturazione del Franchi pone una condizione: che terminino le incertezze ed ipotesi alternative per passare al lato operativo e dotare la città di un nuovo tempio sportivo.