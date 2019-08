Operazione sfoltimento: già in 16 hanno lasciato Firenze: ma è solo l’inizio

Aspettando di trovare una sistemazione a Eysseric, Cristoforo, Dabo e agli altri, l’operazione sfoltimento è già partita. Infatti, hanno già lasciato la Fiorentina in 16, molti dei quali hanno visto apporre al proprio contratto un diritto di controriscatto da poter esercitare a favore del club viola. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, il primo a partire è stato Alban Lafont. Hanno lasciato, destinazione Slavia Praga, Graiciar e Hancko, mentre Vitor Hugo, ceduto a titolo definitivo al Palmeiras, ha portato in dote 5 milioni. 17 quelli che porterà Veretout e non c’è più Saponara, andato al Genoa. Al Parma è andato Laurini mentre al Twente è tornato Zekhnini. Baez e Trovato hanno riabbracciato il Cosenza, Lakti e Meli sono finiti in prestito al Gubbio, mentre Caso e Mosti vanno in coppia all’Arezzo. Zanon torna in B, a Pordenone; chiude Ghidotti, terzo portiere un anno fa, che giocherà nella Pergolettese.

****************

CLICCA PER LEGGERE:

– TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA FIORENTINA

– DATE E RISULTATI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLA FIORENTINA