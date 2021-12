Operazione recupero: Pulgar e Castro, 4 gare per convincere

Al centrocampo viola sono fin qui mancati Pulgar e Castrovilli, spesso alle prese con problemi fisici. A gennaio saranno loro gli innesti

Focus sulla zona del centrocampo sulle colonne del Corriere Dello Sport oggi in edicola. Il quotidiano sottolinea come sul mercato la Fiorentina potrebbe "pescare" al suo interno riabilitando in pieno un paio di interpreti apparsi un po' sottotono per vari motivi. Si tratta di Erick Pulgar e di Gaetano Castrovilli: entrambi hanno quattro gare, Coppa Italia compresa, per dare una risposta indicativa. Per entrambi si auspica un ruolo centrale nel momento di maggiore crescita della squadra viola, ma tutto dipenderà dalle loro condizioni fisiche e da un rendimento più costante: tutti e due hanno infatti avuto a che fare con diversi stop di natura fisica. Il cileno è tornato fra i convocati nella gara da ex del Dall'Ara a un mese e mezzo dall'infortunio alla caviglia, ma sono soltanto cinque le presenze in stagione. La sua duttilità ne farebbe un interprete ideale per il gioco di Italiano. Castro è invece stato in campo per dieci volte, ma molto spezzettate. Il trauma toracico subito a Genova ha fatto temere problemi più grandi, il sovraccarico al quadricipite prima della Samp lo ha tenuto nuovamente fuori. Non ha ancora segnato e ha messo a referto un solo assist: anche lui dovrebbe (potrebbe) diventare un uomo importantissimo per le gerarchie del centrocampo.