Operazione Benassi: il ragazzo convince tutti, anche Montella?

Fin troppo fuori dal gioco, ma forse ancora per poco. Marco Benassi sta convincendo, non solo per la doppietta con il Cittadella. L’analisi del Corriere Dello Sport va in questa direzione: l’ex Toro l’anno scorso è stato il miglior marcatore viola con sette centri, ma anche uno dei più disciplinati nel centrocampo gigliato. Nel 3-5-2 montelliano avrebbe la sua naturale collocazione e grazie alle doti offensive, al ritmo e alla capacità di segnare potrebbe accendere una luce che fin qui ha mostrato il solo Castrovilli. Finora Benassi ha giocato soltanto 245′ in campionato, decisamente pochi specie per chi pensava che sarebbe stato uno dei punti fermi della Fiorentina 2019/’20. Adesso, però, non solo grazie ai gol qualificazione di Coppa Italia, avrà convinto Montella? La sua duttilità unita all’assenza di Ribery potrebbe convincere il tecnico a inserirlo contro la sua ex squadra.