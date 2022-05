Onda viola a Marassi. Oltre 1500 tifosi seguiranno la Fiorentina a Genova

Tantissimi tifosi viola a Marassi, nonostante la giornata lavorativa

Tra 1500 e 2000. E' questo il numero di tifosi viola che - riferisce il Corriere dello Sport - Stadio - domani saranno presenti a Marassi per seguire Sampdoria-Fiorentina. Ancora impossibile stabilire il numero preciso, ma quella che vedremo a Genova sarà una vera e propria onda viola. Un dato di rilevanza assoluta visto che si tratta di una giornata lavorativa, ma per dimostrare vicinanza alla squadra in tantissimi cercheranno di stare vicini il più possibile alla squadra.