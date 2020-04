Olympiakos choc, rischia la retrocessione per partite truccate

Sulla Gazzetta dello Sport si legge di uno scandalo che sta sconvolgendo il mondo del calcio in Grecia: il club più titolato del paese, l’Olympiakos, rischia di essere retrocesso per illecito sportivo. Il presidente Marinakis, che è stato contagiato tra l’altro dal coronavirus, deve rispondere delle accuse di corruzione relative ad alcuni incontri della stagione 2014-15, in particolare ad una partita di febbraio giocata tra Olympiakos e Atromitos Atene, prima della quale il tecnico degli ateniesi avrebbe ricevuto l’intimazione di non schierare alcuni giocatori. Non è il primo terremoto che scuote il calcio ellenico, vessato da continue polemiche e giochi sottobanco. L’ultimo caso è stato quello del Panathinaikos, penalizzato di 7 punti quando a norma di regola doveva essere retrocesso. L’iter è ancora lungo.