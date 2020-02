Oltre gli episodi: Fiorentina con poca qualità senza Castrovilli. Ed è super Dragowski

Juventus-Fiorentina, l’analisi de La Gazzetta dello Sport: “Cristiano Ronaldo non si ferma più. La Fiorentina lo ha omaggiato di due regali di compleanno anticipati coi rigori causati da Pezzella e Ceccherini. Uno da regola e l’altro piuttosto generoso. Se tiriamo le somme non si può dire che la Juve non meritasse la vittoria. A proposito di numeri, la banda Sarri ha prodotto quasi il 75% del possesso palla, un’enormità, e ha giocato 45 palloni nell’area rivale. Con almeno due occasioni nitide sventate da super Dragowski. La Viola, priva di Milenkovic e Caceres, ha comunque tenuto botta, stando bassa (forse troppo). A Iachini mancava anche Castrovilli, l’unico al momento in grado di far cambiare passo alla squadra e creare qualcosa di inaspettato. Così nella manovra si è notato il gap di qualità: gli uomini di Iachini hanno fallito troppi appoggi nelle uscite e ultimi passaggi nelle ripartenze”.