Oltre al danno la beffa: Torreira out, è emergenza a centrocampo

Sono solo tre i centrocampisti rimasti in buone condizioni fisiche

L’inserimento di Quarta non ha fatto troppo rimpiangere l’assenza di Milenkovic, scrive il Corriere Fiorentino, ma Italiano ha pagato dazio in mediana. La defezione di Torreira, che va ad aggiungersi all'assenza prolungata di Bonaventura e all'infortunio grave di Castrovilli, ha mortificato le speranze viola. E dire che l'uruguayano poteva segnare subito, non fosse stato Cabral involontariamente a salvare la Juve sulla linea di porta. Ikoné ha provato a reinventarsi interno, ma alla lunga ha sofferto la maggiore fisicità degli avversari e soprattutto non è stato in grado di alimentare la manovra: il pallone perso prima che la Juve avviasse l’azione del gol di Bernardeschi è stato da parte sua. E ora la situazione rischia di ripercuotersi anche sul finale di stagione: domenica c'è la gara di Salerno contro una squadra che con due vittorie di fila è tornata a credere nella salvezza, e in mediana ci saranno scelte pressoché obbligate: Amrabat, Duncan e Maleh. Gli unici rimasti in condizioni accettabili.