Oliveira: “Chiesa non è un simulatore”. Poi ricorda: “Quel mio contatto con Toldo…”

Su La Nazione troviamo un’intervista all’ex viola Lulu Oliveira su Federico Chiesa: «Lui cascatore? Davvero esagerato tutto questo. A Brescia è caduto, ma non ha certo chiesto rigore e si vede. Credo però che Fede debba stare tranquillo, continuare a lavorare con la stessa serietà e guardare avanti. Spero che non vada in crisi per questo, perché posso capire il suo disagio che può provare in questo momento. Mio episodio con Toldo? Oggi sarebbe stato molto più chiaro. Io cerco di evitare il contatto con lui, altrimenti mi sarei fatto molto male”.