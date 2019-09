Ohrstrom è carica: “Competitive in campionato e Champions, Rocco persona sincera”

Su La Repubblica questa mattina troviamo anche un’intervista esclusiva a Stephanie Ohrstrom, portiere svedese della Fiorentina Women’s. Fra i tanti temi affrontati ovviamente quello delle sue origini, sul quale ha raccontato di aver giocato a calcio da sempre e ovunque, con una famiglia che ha appoggiato la sua scelta e con la voglia di giocare anche con i piedi e un gol segnato con la maglia del Verona da attaccante. A detta della svedese la stagione viola riparte con diversi obiettivi importanti, che passano anche dalla Champions e dall’Arsenal, squadra più veloce e più fisica ma che la Fiorentina vuole affrontare al meglio senza sentirsi inferiore. Non da meno la Serie A e l’esordio con il Florentia: due gare toste – dice il portiere – con la forza di una rosa rimasta quasi immutata nelle uscite ma con qualche innesto importante.

Infine, Ohrstrom parla anche di Commisso, con il quale ha pranzato insieme alle compagne: “una persona sincera” lo ha definito, con la certezza che abbia bisogno di tempo e la conferma che costruirà un centro sportivo anche per le Women’s. Infine, una sicurezza, quella che Alia Guagni non avrebbe mai lasciato Firenze, nonostante l’interesse di un club prestigioso come il Real Madrid.