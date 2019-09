Oggi si lavorerà anche sugli esuberi. E occhio a Borja Valero…

Ultime ore frenetiche a Milano, dove insieme a Pradè e Barone potrebbe esserci anche Commisso. Come scrive il Corriere Fiorentino si dovrà lavorare anche sulle uscite: Dabo, Eysseric e Thereau attendono sviluppi, mentre Cristoforo potrebbe restare come vice Badelj senza escludere sorprese sul fil di lana come nel caso di un ritorno di Borja Valero.