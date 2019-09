Oggi rientrano gli ultimi nazionali. Montella con due nodi di formazione da sciogliere

Su La Nazione si fa il punto sulla probabile formazione viola per Fiorentina-Juventus. Oggi rientreranno Caceres e Pezzella, ultimi nazionali a riaggregarsi al gruppo di Montella, che ha ancora due nodi da sciogliere. In difesa Dalbert è favorito sull’uruguaiano, in attacco è duello tra Boateng e Vlahovic per il ruolo di centravanti. Ribery veleggia verso la prima maglia da titolare della stagione.