Oggi primo allenamento pre-Milan, le condizioni degli acciaccati

E’ previsto per oggi il primo allenamento della settimana in vista della gara col Milan (domenica ore 18). All’ordine del giorno, come si legge su La Nazione, la valutazione sulle condizioni di Biraghi e Amrabat, entrambi assenti contro il Benevento per noie fisiche. Il secondo in particolare vuole recuperare al più presto, per poter rispondere alla convocazione del Marocco durante la pausa. Il Milan è fra le squadre alle quali disse di no, preferendo la Fiorentina: occasione per dimostrare di aver fatto la scelta giusta. Niente da fare, invece, per Igor, che ne avrà ancora per molto con la sua lesione all’adduttore. Castrovilli, invece, scalpita per una maglia dopo aver guardato i compagni vincere a Benevento.