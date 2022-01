Oggi la teorica partenza per Torino. E Piatek intanto è al lavoro

Il polacco lavora in attesa di unirsi al gruppo

La speranza di Vincenzo Italiano è che, alla fine, la sua Fiorentina possa giocare contro il Torino. Quel Toro contro cui il tecnico Viola, alla guida dello Spezia, ha collezionato una vittoria ed un pareggio lo scorso anno. E con cui ha inaugurato la prima rete del capocannoniere Vlahovic questa stagione. Il match, comunque, non dovrebbe giocarsi, salvo clamorosi ribaltoni. Ecco perché l'allenatore Viola ha concesso alla squadra un giorno di riposo. Per tutti ma non per Piatek, che ha lavorato al centro sportivo in attesa di aggregarsi al gruppo. Oggi, in teoria, è prevista la partenza per il Piemonte, ma si attendono comunicazioni in merito. A scriverlo è Tuttosport.